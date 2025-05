Netinho conclui 4ª etapa do tratamento contra câncer

© <p>Globo/Zé Paulo Cardeal</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Netinho, 58, anunciou nesta quarta-feira (28) que está concluindo a quarta fase do tratamento contra um câncer no sistema linfático.

O artista segue internado no Hospital Aliança Star, em Salvador (BA), onde realiza sessões de quimioterapia. "Estou no finalzinho da quarta temporada. Tudo indo maravilhosamente por aqui, como Deus quer. Já tomei 128 injeções na barriga nessas quatro temporadas. Minha barriga está uma peneira (risos)", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

O cantor também informou que deve receber alta no sábado. O dono do hit "Milla" contou que ficará sete dias em casa antes de iniciar a quinta etapa do tratamento. "Voltarei depois para a quinta temporada [de quimioterapia]", completou.

Netinho revelou o diagnóstico do câncer em março e foi internado logo em seguida para dar início ao tratamento. Quatro dias depois, apareceu nas redes sociais com a cabeça raspada, explicando que tomou a decisão de raspar o cabelo por conta dos efeitos da quimioterapia. "Sabendo que, nesse tipo de tratamento que eu faço, o cabelo cai todo e depois volta a nascer... Começou a cair anteontem, então meti logo a máquina. Zerei, e agora é esperar crescer", disse ele na ocasião.