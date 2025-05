Gêmeas que interpretaram Emma em 'Friends' fazem sucesso em rede social

© Reprodução / Fox - Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As gêmeas Alexandra e Athena Conley, 23, foram responsáveis por interpretar Emma Geller-Greene em "Friends".

Mais de 20 anos depois, as duas começaram a fazer sucesso no TikTok. Enquanto Athena acumula mais de 60 mil seguidores, Alexandra tem mais de 40 mil.

Em seus perfis, as duas compartilham detalhes da rotina, dancinhas e registros de viagens. Formadas na faculdade desde o meio do ano passado, atualmente, Athena é líder de torcida da NFL (liga esportiva profissional de futebol americano).

As duas foram algumas das bebês responsáveis por representar o papel da filha de Rachel Greene (Jennifer Aniston) e Ross Geller (David Schwimmer). As cenas foram gravadas entre janeiro e março de 2003.

Recentemente, as duas compartilharam um vídeo surpreendendo os seguidores ao afirmar que estiveram em "Friends". "Como assim? Isso é incrível", reagiu uma. "A bebê mais fofa", comentou outra.