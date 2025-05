Kevin Costner acusado de dirigir cena de estupro 'violenta e sem roteiro'

© <p>Getty Images</p>

Nesta quarta-feira (28), o canal 'Fox News', revelou que o ator e diretor Kevin Costner está sendo processado por uma dublê que alegou ter sido obrigada a realizar uma cena de estupro improvisada sem aviso prévio, consentimento ou a presença obrigatória de um profissional de apoio no próximo filme do ator e diretor, "Horizon: An American Saga - Chapter 2".

Devyn LaBella, que foi a dublê principal de Ella Hunt, apresentou uma queixa no Tribunal Superior da Califórnia relatando o caso e afimando que a situação não foi consentida.

Segundo o canal, LaBella processou Costner e suas produtoras por assédio sexual, discriminação sexual, criação de um ambiente de trabalho hostil e retaliação decorrente de um suposto incidente no set em maio de 2023. O processo cita que "em 2 de maio de 2023, a autora Devyn LaBella, uma dublê, foi vítima de uma cena de estupro violenta, não programada e sem roteiro, dirigida por Kevin Costner".

Em declaração à Fox News Digital, o advogado de Costner, Marty Singer, negou enfaticamente as acusações feitas contra seu cliente, dizendo que a alegação de LaBella "não tem absolutamente nenhum mérito", disse.

O documento apresentado na Justiça ainda cita que a situação foi negativa para a vida e carreira da atriz: "O impacto dessa demanda de trabalho improvisada sobre a Sra. Labella foi profundo, não apenas destruindo uma carreira que a Sra. Labella passou anos construindo, mas deixando-a com um trauma permanente que ela precisará enfrentar nos próximos anos", acrescentam os documentos.

LaBella está processando por danos compensatórios e punitivos não especificados e solicitou um julgamento por júri.

