Alok usará drones para ajudar a reflorestar a Mata Atlântica

A Floresta Áurea – Mata Atlântica vai florescer com a restauração de duas áreas, somando quase 12 hectares (120 mil metros quadrados), equivalente a 12 campos de futebol como o da Arena Pacaembu, palco do show para o qual Alok terá a participação do grupo Urban Theory e convidados especiais. A ação será executada pela SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Alok e apoio do Banco do Brasil, Estrella Galícia, Vivo e Waaw by Alok.

“Minha tour traz uma mensagem de urgência planetária para a preservação e recuperação de floresta nativas, unindo conhecimentos tradicionais de plantio e também a utilização de drones – tão presentes em meus shows - para monitoramento da evolução dos plantios e também para semeadura. Não há nada mais 'tecnológico´ do que as árvores, do que a sabedoria da natureza, e plantar é cuidar da nossa casa. Quero contribuir para a restauração de biomas por onde eu levar minha música e convidei as marcas que me patrocinam a estarmos juntos nesta missão que é de todos”, diz Alok.

A iniciativa Floresta Áurea se dá no contexto das ações “Floresta do Futuro” –um programa da SOS Mata Atlântica que reúne a sociedade civil organizada, proprietários de terra, iniciativa privada e o poder público para a restauração de áreas com espécies nativas da Mata Atlântica- e acontece em dois territórios: Na bacia hidrográfica do médio Tietê, no interior do estado de São Paulo, nos municípios de Anhembi e Barra Bonita, em 7,4 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs). Serão plantadas 18.500 mudas nessas áreas atualmente degradadas e ocupadas por gramíneas invasoras. Outro território abraçado pelo projeto Floresta Áurea será na região da Unidade de Conservação - Estação Ecológica do Barreiro Rico. Em caráter experimental, utilizando metodologia alternativa para restauração florestal - por meio da semeadura direta com drones - serão restaurados 4 hectares. A área sofreu pressão por incêndio há 4 anos, tendo sua diversidade florística reduzida.

“O projeto atuará em municípios onde os remanescentes da Mata Atlântica praticamente desapareceram, restando hoje apenas 0,67% de cobertura em Anhembi e 1,26% em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Além da preocupação em ampliar as áreas de Mata Atlântica por meio da restauração florestal, a parceria incorpora um componente de inovação tecnológica, testando o uso de drones como uma das técnicas que serão aplicadas e monitoradas — o que pode representar, em um futuro próximo, uma redução nos custos para a recuperação da floresta”, afirma Rafael Bitante Fernandes, gerente de restauração florestal da SOS Mata Atlântica.