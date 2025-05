Manuela Dias, autora de 'Vale Tudo', diz que usa perfil fake para ler críticas da novela

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Autora do remake de "Vale Tudo", Manuela Dias, 48, contou que tenta, mas não consegue lidar com as críticas que recebe da trama e até criou um perfil falso nas redes sociais para poder acompanhar a repercussão sobre a novela das 21h da Globo. "Não tenho esse distanciamento nem a maturidade, nem nada", disse ela que ainda reclamou dos comentários e xingamentos que recebe com frequência. "São coisas louquíssimas".

Além disso, Manuela falou sobre a pressão para reverter os índices de audiência. Em algumas capitais, a trama de Manuela Dias tem registrado os menores números entre as novelas exibidas atualmente no canal. "É um produto caro, é um negócio que tem que funcionar!", reconheceu durante o Rio2C, considerado o maior encontro de mentes criativas da América Latina, realizado no Rio de Janeiro.

Manuela Dias admitiu que foi impulsiva ao aceitar o convite da direção da Globo para comandar "Vale Tudo", considerada um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. "Eu aceitei em meio segundo. Não pensei nem por um minuto: 'Meu Deus, será que isso não é uma roubada?' Fiquei felicíssima na hora, gente, totalmente coitada", brincou, arrancando risos da plateia.

A autora contou ainda que, ao aceitar, pensou mais nas cenas icônicas do que na responsabilidade da missão: "Só pensei: 'Vou matar a Odete Roitman [agora interpretada por Debora Bloch]'. Só pensei em coisas assim, que vou poder rasgar o vestido de noiva da Maria de Fátima [Bella Campos]", divertiu-se.

Apesar da pressão, Manuela concluiu que está feliz com a escolha: "Que bom que eu aceitei! Porque ainda pensei: 'Vai ser tipo fazer um PhD, porque vou ter que estudar essa novela -vai ser como um mestrado'".

