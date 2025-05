Dois anos após a separação, ex-mulher de Hugh Jackman diz que foi traída

© Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Deborra-Lee Furnes, 69, se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Hugh Jackman, 56. A atriz australiana entrou com o pedido oficial de divórcio nesta terça-feira (27) e apontou a traição como o motivo da separação, ocorrida em outubro de 2023, após 27 anos de relacionamento: "O meu coração e compaixão estão com todos que já passaram pela jornada traumática da traição", começou ela.

Mãe de dois filhos com o astro da franquia X-Men, Oscar e Ava, Deborra reforçou que o fim de um casamento traz muitos sofrimentos: "É uma ferida profunda que corta fundo as pessoas". Ela também contou que precisou da fé para enfrentar o processo de divórcio. "Acredito em um poder superior e que Deus/o universo, seja lá o que for que você considere sua orientação, está sempre trabalhando a nosso favor e essa a crença me ajudou a lidar com o fim de um casamento de quase três décadas", pontuou.

A atriz também afirmou, em entrevista ao portal Daily Mail, que tem aprendido com as adversidades que enfrenta. "Elas nos levam ao nosso bem maior, ao nosso verdadeiro propósito. Pode doer, mas, a longo prazo, retornar a si mesmo e viver dentro da sua própria integridade, valores e limites é libertação e liberdade", explicou.

Segundo informações do site People, a advogada de Furness, Elena Karabatos, apresentou à Justiça os documentos referentes ao acordo de divórcio, que incluem questões como plano de saúde e pensão alimentícia. Ainda de acordo com a publicação, os termos não foram contestados por nenhuma das partes e aguardam apenas a assinatura de um juiz para serem oficializados.

O ex-casal ainda não havia formalizado o divórcio judicialmente devido à dificuldade em chegar a um acordo sobre a divisão da fortuna, estimada em US$ 250 milhões -cerca de R$ 1,5 bilhão. Hugh Jackman e Deborra-Lee se casaram sem um acordo pré-nupcial, o que dá a ela direito à metade dos bens adquiridos durante a união.

De acordo ainda com a reportagem, os dois estavam negociando um valor inferior aos 50% aos quais Deborra-Lee teria direito, e tudo caminhava de forma amigável -até surgirem rumores de que o ator teria encerrado o casamento após iniciar um romance com a atriz Sutton Foster, 50 anos, com quem contracenou no musical "The Music Man", na Broadway.

