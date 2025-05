Demi Lovato se casa com Jutes na Califórnia e mostra novas fotos

© Getty Images

Demi Lovato oficializou sua união com o músico Jordan Lutes, conhecido como Jutes, em uma cerimônia íntima realizada no último domingo (25) na Califórnia.

Desde então, a cantora tem compartilhado cliques do grande dia com seus seguidores nas redes sociais. Nesta quinta-feira (29), Demi publicou uma nova seleção de fotos do casamento em seu perfil no Instagram.

“Mais momentos do dia mais mágico da minha vida”, escreveu na legenda das imagens, que mostram detalhes emocionantes da celebração.

