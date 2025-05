Justin Bieber apoia mulher após venda milionária

© Instagram e Getty Images

Hailey Bieber anunciou a venda de sua marca de cosméticos, a Rhode, para a Elf Cosmetics por impressionantes US$ 1 bilhão. E quem não deixou passar em branco a conquista foi seu marido, o cantor Justin Bieber.

Sem fazer comentários adicionais, Justin repostou nos stories do Instagram a publicação original de Hailey, na qual ela celebra o sucesso da transação. O simples gesto foi suficiente para movimentar a internet: diversos fãs passaram a deixar mensagens na caixa de comentários elogiando a atitude do cantor.

"Não importa o que dizem, esse homem ama a esposa dele", escreveu um internauta, entre outras reações de apoio e admiração ao casal.

A Rhode, lançada por Hailey em 2022, ganhou destaque no setor de beleza com foco em cuidados com a pele, combinando embalagens minimalistas com fórmulas clean e uma forte presença digital. A aquisição pela Elf Cosmetics marca um novo capítulo para a marca — e um momento histórico para a empresária.

Leia Também: Que famoso combina com você de acordo com o seu signo