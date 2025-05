RedeTV! anuncia data de estreia e nome do novo programa de Datena na emissora

© Divulgação / Band - Renato Pizzutto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A RedeTV! marca para o dia 9 de junho a estreia de José Luiz Datena no comando de uma nova atração nas tardes da emissora. Ele estará à frente do Brasil do Povo, que será exibido ao vivo, das 18h às 19h55.

Segundo o canal, o jornalístico trará ampla cobertura dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo, com foco em segurança pública, prestação de serviço e temas que impactam diretamente a vida da população.

Nessa mesma data, o RedeTV! News ganhará um novo horário: será logo após Datena sair do ar, das 19h55 às 20h30, programa com cenário renovado e ancorado por Amanda Klein.

Com essas mudanças, o esporte também é impactado. O Bola na Rede passa a ser exibido das 11h30 às 12h50 e Elas em Jogo ocupará o horário das 12h50 às 13h.

