Zé Felipe diz que se separou de Virginia antes de briga e pede fim de ataques

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, Zé Felipe precisou falar sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca. Em entrevista à imprensa portuguesa nos bastidores de um show realizado no país, na noite de quarta-feira (28), ele voltou a comentar sobre o rompimento.

"A gente não pode chegar no limite. Melhor separar com amor do que com briga. O maior presente que Deus poderia colocar em nossa vida são nossos filhos e eles não têm culpa de nada", disse o pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ele também negou que tenha acontecido alguma traição. "Tudo mentira. Se tivesse traição, não seria tranquilo assim. Ninguém tem coração de barata", comentou.

Pelas redes sociais, o sertanejo se mostrou incomodado com os ataques sofridos. E pediu que parem de ofender a influenciadora.

"Quero pedir, do fundo do meu coração, para todo mundo parar de atacar a Virgínia. Não foi ela que terminou esse casamento. A gente entrou em um consenso. Eu e ela vimos que iria ser o melhor para não dar briga. Não tem essa de quem está sofrendo mais ou menos. Estou com coração despedaçado", afirmou.