Equipe de Poze do Rodo diz que prisão é 'criminalização da arte periférica'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em publicação nas redes sociais, equipe de Poze do Rodo se manifestou sobre prisão do artista em investigação por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos.

