Daniela Beyruti admite fracasso do programa Tá na Hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha número 3 de Silvio Santos, Daniela Beyruti assumiu a presidência do SBT em novembro de 2024, pouco depois da morte do pai e desde então vem enfrentando desafios na programação da emissora. Em um painel realizado nesta quinta-feira (29) durante o Rio2C, ela reconheceu que o programa "Tá na Hora" não deu certo. "Saiu totalmente errado do que planejava, totalmente mesmo", contou a executiva

Segundo Daniela, ideia original era relançar o clássico Aqui Agora, mas o nome foi trocado para evitar a impressão de uma reciclagem. E foi nessa linha de relembrar a atração anterior que a apresentadora Christina Rocha foi chamada para comandar o programa. "Na primeira semana, ela [Christina] avisou que o formato não era para ela e deixou o projeto. Daí eu falei: 'na próxima oportunidade, você toca'".

A direção do SBT criou o Tá na Hora para disputar a audiência com Cidade Alerta, da Record, mas o programa não decolou e José Luiz Datena assumiu o comando no início de dezembro. Era uma tentativa de everter a situação, mas o experiente apresentador não conseguiu superar o programa da concorrência, inclusive disputando audiência com o próprio filho, Joel Datena, no Brasil Urgente, da Band. Datena trocou a emissora da família Abravanel pela Rede TV! em maio.

Daniela admitiu ter aprendido com a experiência e anunciou o retorno do Aqui Agora. Ela também contou que adiou a estreia da nova grade vespertina do SBT em uma semana, transferindo para o dia 9 de junho o início de suas principais apostas para revitalizar as tardes da emissora, que incluem também doramas, novelas mexicanas inéditas e Casos de Família. "Adiar as estreias foi uma decisão pensada para garantir o impacto que essas novidades merecem".