Vida de Adriane Galisteu será tema de documentário produzido pela HBO Max

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO Max anunciou nesta quinta-feira (29), durante painel na Rio2C, a produção de um documentário sobre a atriz e ex-modelo brasileira Adriane Galisteu.

No projeto, ela irá abordar o seu emblemático relacionamento com o piloto Ayrton Senna, assunto que foi abordado no seriado "Senna", lançado em novembro de 2024 pela Netflix, mas que, na opinião de muitos, não recebeu a devida atenção.

"Estar no palco do Rio2C falando de um projeto tão íntimo e significativo pra mim é mais que um privilégio, é um ato de coragem. Essa história merece ser contada...", afirmou ela durante o evento.

O projeto ainda não possui título e data oficiais.

