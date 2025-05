Iza faz participação especial na novela 'Garota do Momento'

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Iza fará uma participação em "Garota do Momento", novela das 18h da Globo. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima terça-feira (3), ela aparece na trama interpretando Silvana, uma cantora que irá se apresentar no Clube Gente Fina, cantando o clássico "Cry Me a River", música originalmente foi imortalizada pela voz de Dinah Washington nos anos 1950 e, que já fazia parte da trilha sonora da trama.

A intérprete de "Dona de Mim" e "Meu Talismã" contou ter ficado animada com o convite da produção de "Garota do Momento". "Fico muito feliz em fazer parte da novela agora dessa forma. Já estava contente por integrar a trilha sonora, que é algo que adoro", disse que confessou ter começado a assistir a novela para ouvir sua minha música tocando, mas virou fã da história. "Acabei me apaixonando".

Ela continuou elogiando o folhetim escrito por Alessandra Poggi. "Amo a trama e acho os atores incríveis -sou fã de muita gente do elenco. Fiquei feliz por ter tido a oportunidade de gravar e cantar no Clube Gente Fina e aparecer na novela que acompanho", celebrou Iza.

A personagem de Iza é uma das atrações da festa no Clube Gente Fina, e Ulisses (Ícaro Silva) acaba surpreendendo os convidados do evento. Ele sobe ao palco, pede a palavra para declarar seu amor por Glorinha (Mariana Sena) e, em seguida, faz um pedido de casamento à cabeleireira.

