Sydney Sweeney lança sabonete feito com água do próprio banho

(FOLHAPRESS) - A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seu papel na série "Euphoria" e no filme "Todos Menos Você", entre outros trabalhos, lançou nesta quinta-feira (29) um sabonete feito com a água com que ela supostamente tomou banho.

A edição limitada, chamada de "Bathwater Bliss", viralizou nas redes sociais. Produzido em parceria com a marca masculina Dr. Squatch, o sabonete teve apenas 5 mil frascos fabricados. Cada unidade foi acompanhada de um certificado que atesta o uso da "água de banho real" da atriz.

Descrito como marmorizado, com tons de azul e marrom, o sabonete foi apresentado por Sydney como "super macio" e com fragrância inspirada em aromas naturais como pinho, musgo e abeto. "Quis algo próximo das minhas raízes", afirmou ela em entrevista à revista GQ.

"Os fãs sempre brincam que querem a minha água do banho. Essa é uma maneira tão legal de conversar com o público e dar a eles o que eles querem", disse a atriz.

A proposta do sabonete dividiu opiniões na internet. Enquanto fãs disseram que a ideia é inteligente, outros questionaram a higiene e o conceito. "Tomar banho com sabonete de água suja?", criticou o perfil @euleoguedes. Em contraponto, @pedrolive19 defendeu a ação: "Tem que tirar dinheiro de homem mesmo".

O lançamento foi interpretado como uma jogada ousada de marketing. "A sexy symbol da geração, bilionária monetizando fetiches de homens", escreveu @carlaaamelio.

Uma campanha promocional foi lançada no Instagram oficial da Dr. Squatch. Cem pessoas, obrigatoriamente maiores de 18 anos, vão ser selecionadas para receber o produto em primeira mão.

Essa não foi a primeira colaboração de Sweeney com a marca. Em outubro do ano passado, ela estrelou um comercial com quatro fragrâncias masculinas. O vídeo da campanha ultrapassou 20 milhões de visualizações no YouTube.

O "Bathwater Bliss" estará oficialmente disponível a partir do dia 6 de junho e a edição não será renovada.

