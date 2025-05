MC Guimê aposta na mistura de funk com sertanejo com 'Feliz no Simples'

© Divulgação

O cantor MC Guimê lançou, nesta quarta-feira (28), sua nova música de trabalho, “Feliz no Simples”, trazendo uma sonoridade surpreendente e colaborativa. Com participações do cantor Kew, destaque nas redes sociais, e da dupla Country Beat, vinculada ao selo AgroPlay Music, o single marca uma união inusitada entre o funk paulista, o sertanejo e o estilo agro.

Conhecido por sua versatilidade e por estar sempre atento às tendências, Guimê entrega uma canção que valoriza o cotidiano leve e autêntico, sem abrir mão de sua identidade musical. “Feliz no Simples” é uma celebração da vida fora dos excessos, exaltando as pequenas alegrias com uma mistura de batidas urbanas e raízes rurais.

O lançamento já está disponível nas plataformas digitais, e o clipe oficial pode ser assistido no canal do MC Guimê no YouTube.