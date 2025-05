Após pouso de emergência, Lívia Andrade agradece livramento

© Leo Franco/AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Lívia Andrade, 41, usou as redes sociais para agradecer pela energia positiva dos fãs que se preocuparam com ela devido a um pouso de emergência que o avião onde estava precisou fazer. A aeronave pousou em Jundiaí após apresentar problemas.

"Queria agradecer sua energia, sua oração. Isso faz toda a diferença. Sou uma pessoa de muita fé. Já tive muitos livramentos e esse é mais um para fortalecer minha fé", disse ela nas redes sociais.

"Muita gente acompanhou esse pouso e vi a aflição de vocês e a torcida para que tudo desse certo. E tivemos um final feliz. Me sentindo renovada. E a cada livramento, passo a viver a vida mais intensamente", completou.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Um avião de pequeno porte sobrevoou por cerca de 40 minutos o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na noite desta quinta (29), até pousar em Jundiaí, cidade vizinha à capital.

Segundo informações da Polícia Militar, a aeronave prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que saiu de Goiás, estava com problemas no sensor do trem de pouso e, por isso, não conseguia iniciar a descida. O helicóptero águia da PM foi acionado para acompanhar a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.

Os controladores de voo instruíram o piloto a queimar combustível, para deixar o avião mais leve, e tentar um pouso de emergência em Jundiaí, o que foi feito.

A Rede VOA, concessionária que administra o aeroporto, confirmou que a aterrissagem ocorreu sem problemas e não houve necessidade a atuação da equipe de emergência, composta por Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e funcionários da empresa.