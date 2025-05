Ludmilla e Brunna Gonçalves chegam ao Rio com a filha

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla e a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, desembarcaram no Aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã desta sexta-feira (30), com a filha Zuri nos braços.

Elas estavam nos Estados Unidos, país onde a pequena nasceu, no dia 14 de maio, e precisaram esperar duas semanas para retornar. Ambas chegaram sorridentes e acenaram para fãs.

Elas também trouxeram na bagagem um grande quadro com uma imagem em família em que aparecem segurando a mão da herdeira.

Assim que nasceu, Zuri foi apresentada nas redes sociais. "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo", escreveu Ludmilla, na legenda de uma foto em que duas mãos aparecem segurando a recém-nascida.