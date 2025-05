Cantor Matheus, da dupla com Kauan, perde R$ 700 mil após ter celular furtado em SP

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Aleixo, conhecido por integrar a dupla sertaneja Matheus e Kauan, foi vítima de um golpe digital após ter o celular furtado na cidade de São Paulo.

O crime aconteceu enquanto o cantor trafegava de carro pela Marginal Pinheiros, na altura da Vila Olímpia, zona sul da capital paulista, na última quarta-feira (28).

O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 700 mil, valor que foi transferido por criminosos por meio de operações via Pix. O mais alarmante, segundo Matheus, é que os golpistas conseguiram acesso à sua conta bancária mesmo após ele acionar o sistema de rastreamento do iPhone e tentar bloquear o dispositivo.

O cantor relatou a situação em um vídeo publicado em um perfil secundário nas redes sociais, já que seu perfil oficial também foi comprometido durante o ataque. "Ainda não consegui recuperar minha conta principal. O bandido mudou todas as senhas e está acessando até meu WhatsApp", contou ele, visivelmente abalado.

Matheus também criticou a ausência de mecanismos de segurança por parte da instituição financeira envolvida. "Mais de 700 mil reais foram roubados via Pix, e o banco não me procurou nenhuma vez para confirmar se era eu. Acredito que eles irão resolver, por isso não vou citar o nome do banco", afirmou, evitando expor a instituição por ora.

De acordo com o artista, o furto aconteceu de forma rápida: o celular foi arrancado de suas mãos por uma pessoa que se aproximou pela janela do carro, que estava parcialmente aberta. A partir dali, tiveram tempo para invadir diversas contas e alterar dados sensíveis, dificultando o bloqueio imediato.

