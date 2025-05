Brad Pitt fala pela 1ª vez sobre desfecho do divórcio com Angelina Jolie

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brad Pitt, 61, falou pela primeira vez sobre a conclusão do divórcio de Angelina Jolie, 49, que chegou ao fim em dezembro passado, após oito anos de brigas judiciais.

Pitt afirmou que ficou "aliviado" com o fim da disputa judicial contra Jolie, mas minimizou o processo de divórcio. "Não acho que tenha sido algo tão grave... Na realidade, foi apenas algo se concretizando legalmente", declarou em entrevista à versão alemã da revista GQ.

Sem mencionar o nome da ex, o ator criticou a exposição de sua vida pessoal na imprensa. "Tem sido um incômodo com o qual sempre tive que lidar, em diferentes graus, grandes e pequenos, enquanto faço as coisas que realmente quero fazer. Então, sempre foi esse tipo de perda de tempo irritante, ou perda de tempo, se você me permitir".

Brad e Angelina anunciaram a separação em 2016. Posteriormente, o ex-casal deu início a um longo processo de divórcio, que envolveu um patrimônio multimilionário, além da custódia dos filhos. Atualmente, o artista não mantém contato com nenhum herdeiro e alguns deles até chegaram a abrir mão do sobrenome do pai.

No decorrer do divórcio, Jolie chegou a acusar Pitt de violência doméstica. Após a conclusão do imbróglio judicial, a atriz emitiu comunicado em que celebrou o desfecho do processo, e afirmou ter ficado "aliviada" com o fim da disputa.