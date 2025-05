'Na segunda vez, a gente criou todas as expectativas', diz Sabrina Sato sobre perdas gestacionais

© <p>Getty Images</p>

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, Sabrina Sato e Nicolas Prattes participaram juntos de um programa de TV. O casal é convidado do Conversa com Bial que vai ao ar nesta sexta-feira (30).

Na entrevista, eles se abriram pela primeira vez sobre as duas perdas gestacionais que enfrentaram no último ano.

"Na primeira vez não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, e a gente viveu aquele luto trabalhando. Mas na segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação. Foi um luto muito difícil", disse Sabrina. "A gente se uniu ainda mais e se fortaleceu para poder voltar à vida."

Juntos há cerca de dois anos e casados há cinco meses, Sabrina, 44, e Nicolas, 28, também falaram sobre as diferenças de idade e personalidade.

"Eu sou o cara que tomo chá às quatro da tarde", falou Nicolas. "A gente tá trocado. Na verdade, ele é um senhor e eu sou uma menina", completou Sabrina. "Ela é o samba acelerado e eu tento acompanhar esse batuque", retrucou o ator.

Durante a conversa, Sabrina se emocionou ao falar sobre a transformação que o relacionamento trouxe para sua vida: "Eu vejo esse olhar lindo e vejo amor, vejo paz. Eu encontrei minha paz, gente. Sabe o que ele mais me dá, apesar de ser tão novo? A maturidade. Ele me deixa centrada, porque eu sou desgovernada, né? Acho que eu encontrei o equilíbrio que eu precisava no Nicolas."

A entrevista vai ao ar nesta sexta-feira às 23h45 no GNT e no próximo sábado (31) à 1h na Globo.