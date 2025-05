Perdoar 'Diddy'? Donald Trump assume que "analisaria os fatos"

Donald Trump respondeu a perguntas de jornalistas na tarde desta sexta-feira, no Salão Oval da Casa Branca.

O repórter da Fox News, Peter Doocy, perguntou ao presidente dos Estados Unidos se ele concederia perdão a Sean "Diddy" Combs — possibilidade que não foi descartada.

"Analisaria os fatos. Não tenho acompanhado [o julgamento] com muita atenção. Ele gostava muito de mim, mas acho que quando me lancei como candidato, esse relacionamento acabou", comentou Trump.

A pergunta surgiu após uma reportagem publicada neste mês pela revista Rolling Stone, que afirma que aliados e amigos do músico estão se aproximando de Trump na tentativa de conseguir sua ajuda para reduzir ou até eliminar a pena.

Trump já concedeu perdão a diversas celebridades, como o rapper NBA YoungBoy e o cantor Lil Wayne.

Vale lembrar que Diddy está sendo julgado por diversos crimes, incluindo conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para fins de prostituição — acusações que podem levar à prisão perpétua.

