Morre a atriz Loretta Swit, da série 'M*A*S*H', aos 87 anos

Morreu a atriz Loretta Swit, aos 87 anos. A informação foi confirmada por seu assessor à revista People.

A artista faleceu em sua casa, em Nova York, na madrugada desta sexta-feira, por causas naturais.

Loretta ficou conhecida por sua atuação na série de 1972, MASH*, da CBS, onde interpretou a enfermeira-chefe Margaret J. "Hot Lips" Houlihan — papel pelo qual venceu dois prêmios Emmy.

Ela também participou de produções como The Love Boat, Mannix e Bonanza. Seu último trabalho foi no filme Play the Flute, em 2019.

