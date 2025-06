Diddy e Harvey Weinstein acusados de abusar sexualmente da mesma mulher

© Getty Images

Crystal McKinney — que entrou com uma queixa contra o rapper em maio de 2024, acusando-o de tê-la drogado e abusado sexualmente — também foi mencionada em outro processo (modificado em 30 de maio, após ter sido iniciado em fevereiro de 2025) contra Weinstein, de 73 anos.

A modelo alega que o ex-produtor de Hollywood não apenas a estuprou, mas também violentou uma amiga dela em um hotel em Manhattan, em 2003.

Segundo o processo — ao qual a revista People teve acesso — McKinney relata que recebeu uma ligação de uma agência de modelos marcando uma reunião com Weinstein. Na época, ela decidiu levar a amiga junto, no caso de precisarem de atrizes.

Depois de se encontrarem na recepção do hotel, Weinstein “disse repetidamente que queria conhecê-las melhor” e “discutir possíveis papéis”.

Ao chegarem ao quarto, o ex-produtor começou a beber álcool e, em certo momento, depois de apalpar os seios de Crystal, “rasgou a blusa dela”.

No banheiro, Weinstein exigiu que as duas mulheres “tirassem a roupa e tomassem banho com ele”. McKinney explica que ela e a amiga “obedeceram ao pedido” porque se sentiam “encurraladas” e com medo de sofrer represálias, caso recusassem.

Após estuprar as duas, o assistente de Weinstein mandou que saíssem imediatamente do quarto, apesar de estar ciente do que havia ocorrido.

Depois do abuso, a modelo afirma ter sofrido com sintomas de “depressão, ansiedade, raiva, pensamentos suicidas, problemas de autoimagem e desmoralização”.

Vale lembrar que Weinstein foi considerado culpado por estupro e abuso sexual em 2020, sendo condenado a 23 anos de prisão.

