Segurança tenta tirar pai de Maiara de área VIP e leva bronca da cantora

© Instagram/Maiara

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, parou um show para repreender um segurança que quase retirou seu pai da área VIP do evento. Visivelmente incomodada, a artista pediu respeito e destacou que seus familiares estavam no local para acompanhá-la mais de perto.

"Eu sei que vocês têm que fazer o trabalho de vocês, que é a segurança, mas não tirem meu pai de onde ele está, não. Só peço respeito. Respeitem minha família e meus amigos", disse Maiara. O momento foi registrado por fãs e repercutiu nas redes sociais.

O episódio reforça a proximidade da cantora com sua família, frequentemente vista em eventos ao lado de Maiara e Maraisa. Apesar do contratempo, o show seguiu normalmente após o desabafo da artista.

