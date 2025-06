Bailarina de Anitta denuncia importunação sexual durante viagem

© Reprodução

A bailarina Alline Azevedo, integrante do balé de Anitta, relatou um episódio de importunação sexual durante uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro para Santos, em São Paulo. Segundo Alline, um homem no coletivo apresentava comportamento inadequado e foi flagrado praticando atos obscenos. "Eu estava deitada, de lado, com o banco reclinado. Pela fresta entre os assentos, consegui ver que ele estava se masturbando", contou. Após confrontá-lo, ela gritou e alertou que tomaria providências caso o comportamento continuasse.

A situação mobilizou outros passageiros e levou o motorista a parar o ônibus em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A polícia foi acionada, e Alline optou por interromper sua viagem para registrar um boletim de ocorrência. "Derrubei a minha viagem, fomos para a delegacia para abrir o boletim de ocorrência e explicar o que estava acontecendo", afirmou a bailarina.

Alline ressaltou a importância de denunciar casos como este. Ela informou que o suspeito foi fichado pela polícia e que pretende acompanhar o caso até o final. "Agora ele está fichado na polícia, vai responder alguma coisa que a gente vai entender o que vai acontecer. Mas eu poderia apenas seguir a minha viagem, mas acho que isso não é a solução", declarou.

Além de trabalhar com Anitta, Alline também é coreógrafa de Kevin O Chris. Nas redes sociais, ela recebeu apoio dos fãs e destacou a relevância de enfrentar situações de importunação para incentivar outras vítimas a buscarem justiça.

