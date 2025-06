Pâmella Holanda reata casamento com DJ Ivis e causa polêmica

© Reprodução / Redes Sociais

Pâmella Holanda, influenciadora digital, compartilhou nas redes sociais fotos de uma viagem às Maldivas ao lado do ex-marido DJ Ivis, com quem havia se separado em 2021 após acusá-lo de agressão. Embora não tenha confirmado oficialmente a reconciliação, as imagens sugerem que o casal reatou, gerando diversas reações entre os internautas.

Nas redes, as opiniões se dividiram. Alguns elogiaram a possível reconciliação como um exemplo de perdão e reconstrução familiar. "Se existe arrependimento genuíno, todos merecem perdão", comentou um seguidor. Outros, no entanto, criticaram a decisão de retomar o relacionamento. "Restauração de um casamento cheio de agressão física e psicológica? Não dá para entender", disse uma internauta, referindo-se ao histórico de violência.

Em 2021, Pâmella expôs vídeos em que era agredida por DJ Ivis dentro de casa, na frente da filha do casal. O artista foi condenado e preso em agosto daquele ano, sendo solto em outubro. Na época, a influenciadora afirmou não se sentir segura com a liberdade do ex.

