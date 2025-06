Marido de Blogueirinha anuncia separação após 8 anos

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Matos, mais conhecido como Blogueirinha, e Edson Formaggio não são mais um casal.

Edson publicou texto emocionado, neste domingo (1º), no Instagram. "Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo."

Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito. Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Edson

Ele ressaltou que não houve briga. "Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença. Apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes".

