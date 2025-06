Vocalista da Desejo de Menina é preso após acidente com morte

© Reprodução- Instagram

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda de forró Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo (1º), em João Pessoa (PB), após se apresentar em um evento no bairro Jaguaribe. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que cumpriu um mandado expedido pela Justiça de Pernambuco em razão de um acidente de trânsito ocorrido no início de maio, no Sertão do estado.

Lenno é acusado de homicídio culposo — quando não há intenção de matar — na condução de veículo automotor, além de dirigir sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. O mandado de prisão preventiva foi expedido após o cantor se envolver em um acidente em 5 de maio de 2025, em Santa Maria da Boa Vista (PE). Na ocasião, ele dirigia um carro de luxo que bateu na traseira de uma van no Km 116 da BR-428. A colisão resultou na morte de Thiara Freire, de 33 anos, e deixou outras sete pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o cantor recusou-se a fazer o teste do bafômetro e sofreu apenas ferimentos leves.

A Polícia Militar informou que aguardou o término da apresentação para efetuar a prisão, com o objetivo de não causar tumulto no evento. “Confirmamos a existência do mandado e, por respeito ao público, esperamos o show terminar. Após isso, cumprimos a ordem judicial”, explicou o tenente-coronel Flávio Santos.

Após a detenção, Lenno foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde passou por audiência de custódia ainda no domingo. A Justiça manteve a prisão preventiva, e o cantor será encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o presídio do Róger, na capital paraibana, enquanto aguarda a transferência para Santa Maria da Boa Vista, onde corre o processo.

A defesa do artista afirmou, em nota, que recebeu “com surpresa” o cumprimento do mandado e declarou que irá solicitar acesso integral aos autos para pedir a revogação da prisão. Os advogados destacaram que o cantor sempre colaborou com as autoridades e não apresentou qualquer conduta que justificasse a prisão preventiva.

