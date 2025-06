Cristiano Ronaldo e Georgina fazem festa com fogos para os filhos; veja

© Instagram_georginagio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez celebraram o Dia das Crianças (europeu) em grande estilo com uma festa repleta de surpresas para os filhos. O evento aconteceu poucos dias antes do aniversário de 8 anos dos gêmeos Eva e Mateo, e reuniu também as filhas Alana e Bella em um momento especial em família.

A celebração, marcada por decoração temática e até queima de fogos de artifício, foi compartilhada por Georgina nas redes sociais. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, é possível ver detalhes da comemoração íntima, com direito a muita diversão para os pequenos.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos: o primogênito Cristianinho, além dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos por meio de barriga de aluguel, assim como a caçula Bella. Alana é a única filha biológica do casal.

