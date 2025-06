"Meu filho não suporta a irmã", diz Thaila Ayala sobre maternidade

© Reprodução- Instagram

A atriz Thaila Ayala, de 39 anos, abriu o coração sobre os desafios da maternidade durante o podcast Mil e Uma Tretas, que apresenta ao lado de Julia Faria. Mãe de Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2 — frutos de seu casamento com o ator Renato Góes —, Thaila revelou dificuldades na convivência entre os irmãos e o impacto emocional da sobrecarga materna.

“Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou naquela de ‘olha, que legal!’, e voltou para a fase do ‘não existe’”, contou. Ela relembrou um episódio recente: “Fui buscar eles na escola, ele saiu primeiro e disse: ‘Vamos, mamãe?’. Respondi que tínhamos que esperar a irmã dele, e ele disse: ‘Não tenho irmã. A Tetê é irmã daquele menino de short verde. A gente pode ir’”.

Segundo Thaila, o ciúmes do primogênito é tão intenso que ele chega a impedir a mãe de ficar perto da irmã. “Quando ele sai de casa, fico com a Tetê o tempo que consigo, que é mínimo. Ele não me deixa chegar perto dela. É porrada o dia inteiro. Já surtei, já levei para a terapia”, desabafou.

Durante o episódio, as convidadas Sthefany Brito e Duda Reis também compartilharam experiências semelhantes. Sthefany falou sobre os comportamentos do filho mais velho, enquanto Duda lembrou que, ainda pequena, chegou a “oferecer” sua irmã recém-nascida a familiares, por não aceitar bem a chegada da bebê.

Além das dificuldades com a maternidade, Thaila revelou que lida há anos com crises de gastrite nervosa, um problema que começou na juventude, durante sua carreira como modelo. “O estresse da profissão intensificava as crises. Precisei buscar acompanhamento para conseguir lidar com isso”, contou.