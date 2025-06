Leticia Cazarré relata susto após queda de Juliano pós-cirurgia

© Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré usou as redes sociais no domingo (1º) para contar que a família passou por uma semana difícil após o marido, o ator Juliano Cazarré, sofrer uma queda em casa e precisar ser operado novamente. Ele havia acabado de receber alta hospitalar após uma cirurgia no joelho.

Segundo a bióloga, o acidente aconteceu pouco depois de Juliano chegar em casa. “Corta para o Juliano estirado no chão, sangrando muito, branco feito papel e tentando entender o que aconteceu”, relatou. Ela contou ainda que as crianças estavam em volta, assustadas, e que o filho mais velho do casal, Vicente, foi quem encontrou o pai.

Com o ferimento, o ator voltou às pressas para o hospital e passou por um novo procedimento. Leticia descreveu a rotina intensa que se seguiu: “Mais uma cirurgia, mais uma noite mal dormida, mais um acordar às 5h, mais uma vez correr pra casa e arrumar todos pra escola…”

Ela aproveitou o desabafo para refletir sobre a importância de manter o foco no essencial: “Graças a Deus ficou tudo bem, mas uma porção de compromissos foram suspensos. A agenda virou do avesso e, mais uma vez, fomos lembrados de que o essencial é bem menos do que as milhares de coisas que a gente acha que são importantes”.

Leticia e Juliano são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estevão, de apenas sete meses.

O ator já havia informado nas redes sociais, dias antes, que faria uma cirurgia no joelho, mas preferiu não entrar em detalhes. Ele compartilhou apenas uma foto com muletas, malas e uma Bíblia, pedindo orações.

