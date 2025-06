Devin Harjes, ator de 'Manifest' e 'Boardwalk Empire', morre aos 41

© HBO

O ator norte-americano Devin Harjes, conhecido por seus papéis nas séries Boardwalk Empire e Manifest, morreu aos 41 anos em decorrência de complicações causadas por um câncer. A informação foi confirmada por seu representante à revista People.

Harjes faleceu na última terça-feira (27), no hospital Mount Sinai West, em Nova York. Ele havia sido diagnosticado com a doença no inverno do ano passado.

Na série da HBO Boardwalk Empire, o ator interpretou o lendário boxeador Jack Dempsey em 2011. Também participou de produções como Blue Bloods, Orange is the New Black, Gotham e Daredevil. Em Manifest, deu vida ao personagem Pete Baylor nas segunda e terceira temporadas.

Sua morte representa uma perda significativa para a televisão americana, especialmente entre os fãs de dramas criminais e de mistério.

