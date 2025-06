Vanessa Kirby está grávida do primeiro filho aos 37 anos; veja

© Getty Images

Vanessa Kirby será mãe pela primeira vez. A atriz britânica, de 37 anos, deixou clara a gravidez durante sua participação no festival de cinema CCXPMX, realizado no sábado, 31 de maio, na Cidade do México.

No evento, Vanessa se juntou aos colegas de elenco do filme The Fantastic Four: First Steps (Quarteto Fantástico), no qual interpreta a personagem Sue Storm, a Mulher Invisível. Ao lado de Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, a artista chamou atenção ao surgir com uma discreta — mas evidente — barriga de gestante, o que acabou confirmando publicamente a novidade.

A atriz, que mantém sua vida pessoal bastante reservada, ainda não havia falado abertamente sobre a gestação, mas o momento marcou sua primeira aparição pública com sinais visíveis da gravidez.



