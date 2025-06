Uma competição diferente de tudo o que já fizemos, diz Marcos Mion sobre novo quadro no Caldeirão

© <p>Tv Globo / João Cotta</p>

(FOLHAPRESS) - Com estreia programada para o próximo sábado (7), o quadro Caldeirão de Vozes terá o intuito de eleger o melhor coral do Brasil no Caldeirão com Mion (Globo).

Segundo o apresentador, Marcos Mion, se trata de algo inédito na TV brasileira. "É uma competição diferente de tudo o que já fizemos. Primeiro pelo tamanho do prêmio: R$ 100 mil reais. Depois pela sua complexidade. Foi muito difícil selecionar apenas 12 grupos num país tão rico de talentos", diz ele.

O quadro vai contar com equipes de diferentes regiões do Brasil em performances de estilos diversos. Cada coral precisará ter, no mínimo, 16 vozes.

Na etapa de classificação, a cada programa, três grupos competem e um sai classificado para a grande final.

O júri terá três nomes importantes da música. O maestro Marconi Araújo é o jurado fixo da atração, e o ator e cantor Thiago Abravanel e o músico e produtor musical Lucas Lima são os jurados convidados desse primeiro programa.

"Ser jurado não é fácil. Já fui algumas vezes e estive do outro lado, sendo julgado. É uma responsabilidade imensa. Mas acho que serei um jurado bonzinho", opina Abravanel.

"O canto em grupos vocais tem características peculiares como a sintonia entre as pessoas, a timbragem. E eu quero me emocionar com música de qualidade e os talentos que nosso país tem", completa.

A apresentadora Eliana também será uma das convidadas para o quadro Por que, Mion? , em que crianças de 6 e 7 anos farão perguntas e conversarão com ela no palco.

Leia Também: Defesa de Baldoni pressiona e Blake Lively desiste de duas acusações

Leia Também: Vocalista do Faster Pussycat fala sobre noiva que caiu de cruzeiro