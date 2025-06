Tati Machado fala pela 1ª vez após perder bebê na reta final da gravidez

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tati Machado, 33, emocionou os fãs ao publicar, nesta segunda-feira (2), um longo e doloroso desabafo sobre a perda de seu primeiro filho, Rael, fruto do casamento com Bruno Monteiro.

A apresentadora estava grávida de 33 semanas quando, no dia 12 de maio, procurou a maternidade após perceber que o bebê havia parado de se mexer. Foi então que recebeu a notícia mais difícil de sua vida: o coração do filho havia parado de bater.

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida", escreveu ela em um relato comovente. "E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver."

O post marca a primeira manifestação pública de Tati desde o anúncio da perda, feito no dia 13 de maio. Em seu texto, a apresentadora fala sobre o impacto emocional da tragédia e a dificuldade de retomar a rotina. "Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo. Eu nunca tinha experimentado uma felicidade tão grande... E ao invés da plenitude, fui afrontada com a maior tristeza que já senti, daquelas que vêm do fundo da alma."

Apesar da dor, Tati também exaltou a parceria com o marido, com quem enfrentou o parto mesmo diante do luto. "Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. Só fiz confirmar isso nas horas de trabalho de parto em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos."

Em outro trecho, ela lembrou o quanto o filho já fazia parte da vida do casal antes mesmo de nascer. "Quem me acompanha sabe que Rael já existia antes de nascer. É doído demais pensar que nosso primeiro encontro foi também a nossa despedida. Mas foi o encontro mais cheio de amor que eu poderia desejar naquele momento."

A equipe da jornalista informou, na época, que o momento havia sido vivido com "amor, coragem e profunda dor". Mesmo diante da tragédia, Tati escolheu dividir sua vivência com o público como forma de homenagear o filho e mostrar que a dor da perda gestacional também precisa ser acolhida.