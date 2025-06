PRIDE: Valentina Sampaio compartilha memórias celebrando Mês do Orgulho!

© <p>Getty Images</p>

A cearense Valentina Sampaio abriu álbum de fotos relembrando ocasião em que foi presença de honra do evento de ativismo internacional 'Raising Voices' em Los Angeles, realizado em 2021.

Nascida em uma vila no litoral do Ceará, Valentina Sampaio conquistou a moda internacional. Criada em uma família de pescadores e mulheres rendeiras, tornou-se top model e reúne no currículo feitos históricos: em março de 2017, foi capa de uma das mais prestigiadas publicações do mundo – a Vogue Paris. Intitulada ‘A Beleza Transgênera’, a edição histórica consagrou-a primeira modelo trans a estrelar a capa da publicação.

[Valentina Sampaio no 'Raising Voices']© Divulgação

Logo, Valentina despontou: desfilou na semana de moda francesa para a L’Oréal, ao lado de estrelas do cinema como Jane Fonda e Helen Mirren, repercutiu como destaque mundial consagrada como primeira modelo transgênero a trabalhar para a Victoria’s Secret e primeira a desfilar no prestigiado fashion show da grife de lingeries. Valentina é também a primeira modelo transgênero a posar para a renomada Sports Illustrated.

Consagrada como supermodelo, Valentina estampou inúmeras campanhas de grifes como Balmain, L’Oréal, Marc Jacobs e Armani Beauty. No Brasil, foi recordista de desfiles na temporada de estreia na São Paulo Fashion Week. Estrelou ainda capas e editoriais de prestigiadas publicações mundo afora, como Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Odda e L’Officiel. Personalidade celebrada, brilhou também no cinema: foi protagonista do longa-metragem ‘Berenice Procura’, ao lado de nomes prestigiados como Vera Holtz.

Quebrando barreiras, Valentina tornou-se nome potente em prol da representatividade e no combate aos preconceitos. Em 2024, foi eleita pela ONU - Organização das Nações Unidas para palestrar no 3º Fórum Global da Unesco contra o Racismo e a Discriminação, debatendo sobre o cenário dos direitos LGBTQIAPN+ no mundo. Pioneira em diversas realizações, Valentina Sampaio une beleza a propósito, e conquistou o mercado internacional.