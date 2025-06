MC Brisola é detido em São Paulo suspeito de agredir ex-namorada

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silas Rodrigues Santos, 32, conhecido como MC Brisola, foi detido na madrugada de domingo (1°), suspeito de agredir a ex-namorada, a modelo Michelle Heiden, 31, em um apartamento em São Paulo. Ele foi liberado em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, Michelle teria ido ao apartamento dele, no Jardim Paulista, onde se desentenderam e houve uma briga com agressões mútuas. Ela teria ficado irritada ao encontrar MC Brisola com outra mulher no apartamento.

No imóvel, segundo a polícia, forma encontradas armas de fogo, incluindo um fuzil, duas pistolas, carregadores e munições de vários calibres.

A defesa do cantor nega as agressões. Ao ser questionado, MC Brisola teria dito que é CAC (colecionador, atirador e caçador) e apresentou documentos, incluindo certificado de registro emitido pelo Exército.

Michelle relatou o episódio em uma rede social e disse que foi humilhada. "É muita vergonha e humilhação que eu nunca imaginei passar na minha vida. Desde que terminei o relacionamento, esse cara nunca me deixou em paz. (...) Durante a agressão ele olhou pra minha cara e disse 'não vou te bater, eu vou te matar'", disse.

Ela afirmou, ainda, que teria sido ameaçada com um fuzil e que deveria ter denunciado e pedido uma medida protetiva contra o cantor há muito tempo.

A defesa do cantor afirmou, em nota, que após tentativas de contato não respondidas, a modelo foi até a casa dele e teve comportamento agressivo ao vê-lo acompanhado. Ela teria partido para cima dele, incentivada por duas amigas que estavam com ela.

"Mesmo sendo vítima de agressões, Silas em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência. Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados", afirma a nota.

A defesa diz que, espontaneamente, o cantor foi à delegacia prestar depoimento e registrar o boletim de ocorrência por agressão física.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Leia Também: Rafaella Santos defende Neymar após gol de mão e expulsão