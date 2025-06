Ator é morto a tiros em ataque homofóbico nos Estados Unidos

© NBC via IMDb

O ator Jonathan Joss, de 59 anos, foi morto a tiros em um ataque com motivação homofóbica em frente à sua casa, em San Antonio, no Texas (EUA). Conhecido por dar voz ao personagem John Redcorn na série animada O Rei do Pedaço e por atuar como o chefe Ken Hotate na série Parks and Recreation, o artista foi baleado por um vizinho no último domingo (1º).

A morte foi confirmada por seu marido, Tristan Kern de Gonzales, que relatou em suas redes sociais que o casal vinha sendo alvo frequente de ataques homofóbicos na vizinhança. “Durante o tempo em que moramos lá, fomos assediados regularmente por pessoas que deixavam claro que não aceitavam nosso relacionamento. Muitas das ofensas eram abertamente homofóbicas”, escreveu.

Segundo o viúvo, o casal havia saído para checar a caixa de correio quando encontrou o crânio e a coleira de um dos cães que haviam morrido em um incêndio meses antes. Em meio à dor, começaram a gritar e chorar, momento em que foram abordados por um vizinho que passou a ofendê-los com insultos homofóbicos.

“Ele sacou uma arma e atirou. Jonathan me empurrou para me tirar da linha de tiro. Salvou a minha vida”, contou Tristan. “Ele foi assassinado por alguém que não aceitava ver dois homens se amando. Eu estava com ele quando ele morreu. Disse o quanto ele era amado.”

O principal suspeito do crime é Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 anos, vizinho do casal, que foi detido pela polícia de San Antonio e permanece preso, acusado de homicídio. A motivação do crime está sendo investigada.

