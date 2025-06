Defesa de Baldoni pressiona e Blake Lively desiste de duas acusações

© Getty Images

Blake Lively retirou duas das acusações que movia contra Justin Baldoni, diretor e colega de elenco no filme É Assim que Acaba (2024). A decisão veio após os advogados de Baldoni exigirem acesso aos relatórios médicos e psicológicos da atriz como parte da defesa no processo.

As acusações retiradas se referem à suposta "aflição emocional", tanto intencional quanto negligente. Segundo a equipe jurídica de Lively, a retirada é estratégica e visa manter o foco em acusações mais relevantes, como assédio sexual e retaliação. Os advogados afirmaram ainda que o pedido pelos documentos médicos foi visto como uma tentativa da defesa de desviar a atenção do conteúdo central da ação.

Apesar do recuo em relação às acusações de sofrimento emocional, Lively segue firme no restante do processo. Ela afirma que Baldoni criou um ambiente de trabalho tóxico nas filmagens e teria retaliado após ela tornar públicas suas denúncias. A atriz também acusa o cineasta de liderar uma campanha para difamá-la.

Justin Baldoni, por sua vez, nega todas as acusações. Em resposta, entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra Blake, seu marido Ryan Reynolds e a assessora de imprensa da atriz, alegando calúnia e destruição de reputação.

O julgamento do caso está previsto para março de 2026. Até lá, os dois lados seguem trocando acusações e reunindo provas.

Leia Também: Ana Hickmann tem dívida anulada após laudo comprovar falsificação de assinatura