Vocalista do Faster Pussycat fala sobre noiva que caiu de cruzeiro

Taime Downe, vocalista da banda de hard rock Faster Pussycat, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte trágica de sua noiva, Kimberly Burch, que teria caído no mar durante um cruzeiro em março deste ano. O cantor, de 60 anos, participou do programa Trunk Nation, da SiriusXM, no último dia 30 de maio, e compartilhou um pouco de como tem lidado com o luto.

“Tem sido uma montanha-russa. Estou me segurando, vivendo um dia de cada vez”, afirmou. Segundo Downe, o retorno aos palcos tem sido uma forma de encontrar algum alívio emocional: “Todos me disseram que estar na estrada, fazer o que faço, estar com minha família e minha banda, seria bom para mim. Segui esse conselho.”

Ele contou ainda que tem conversado sobre a perda com amigos próximos, o que tem ajudado no processo de luto, mas evitado falar sobre o assunto em público. “Não quero mesmo falar sobre isso com estranhos, porque não me parece apropriado. É o que é”, disse.

À revista People, o cantor também comentou brevemente sobre as circunstâncias da morte de Kimberly: “Culpo o álcool e os comprimidos.” A investigação do caso segue em andamento.



