Vera Fischer se irrita com cenas de divulgação de reprise de novela

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a estrear, o canal Globoplay Novelas já conseguiu gerar burburinho antes mesmo de entrar no ar. A atriz Vera Fischer, um dos principais nomes das tramas de Manoel Carlos, demonstrou publicamente sua insatisfação com as cenas escolhidas pelo canal para promover a reprise de uma de suas novelas no novo espaço da Globo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o canal exibiu uma seleção de momentos de "Laços de Família" (2000), com a personagem Helena, vivida por Fischer. A legenda exaltava o jeito "todo especial" da protagonista, que "despertava grandes paixões e sempre colocava os filhos em primeiro lugar".

A publicação faz parte da campanha para que o público vote entre "Laços de Família" e "Por Amor" (1997), duas produções de Manoel Carlos em disputa por uma vaga na nova programação.

Vera, no entanto, não aprovou a escolha de imagens e fez questão de comentar diretamente na publicação. "Cadê as cenas boas?", escreveu a atriz. A resposta do perfil do Viva foi diplomática: "Todas as cenas com você são maravilhosas." Ainda assim, a manifestação da atriz surpreendeu fãs e seguidores.

O Globoplay Novelas chega com a proposta de exibir novelas de forma contínua, com uma programação dedicada exclusivamente ao gênero. A vencedora da votação (Laços de Família ou Por Amor) irá ao ar a partir de 7 de julho, às 11h15, com reapresentação às 19h25, de segunda a sábado.

Apesar da reação de Vera, a mobilização nas redes segue intensa. A chamada "batalha de novelas" foi lançada no site oficial da Globo no último dia 20 e desde então movimenta votações e campanhas de fãs por toda a internet.