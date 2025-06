Chico Buarque passa por cirurgia para aliviar pressão intracraniana

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chico Buarque, 80, passou por uma cirurgia neurológica, nesta terça-feira (03), no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O QUE ACONTECEU

Procedimento foi realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do artista.

É um pequeno procedimento, que já estava programado. Não foi emergência. Foi um pequeno procedimento para aliviar a pressão intracraniana. Ele está bem.

Hospital Copa Star deve divulgar boletim médico nas próximas horas.

Chico foi o convidado especial de Gilberto Gil no show "Tempo Rei", no domingo (1º), na Marina da Glória, na capital fluminense. Os dois cantaram "Cálice", música composta pela dupla para o show "Phono 73", no Anhembi, em São Paulo - realizado em 11 de maio de 1973.