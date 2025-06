Juiz derruba as acusações de Blake Lively contra Justin Baldoni por dano emocional

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz responsável pelo processo de Blake Lively contra Justin Baldoni retirou do caso as alegações de inflição de dano emocional, como pediu a atriz. Lively decidiu voltar atrás na acusação após a equipe jurídica de Baldoni pedir acesso aos registros médicos dela, o que é comum em casos envolvendo danos físicos ou emocionais.

O juiz Lewis Liman negou o pedido da equipe de Baldoni de que a atriz fosse obrigada a disponibilizar seus registros médicos.

Conforme a decisão, no entanto, Lively não poderá voltar atrás e apresentar as evidências no futuro.

Ainda resta decidir se a retirada das acusações acontecerá com ou sem prejuízo, isto é, se a atriz vai poder ou não voltar a acusar seu antigo colega do filme "É Assim que Acaba" dos crimes em questão -inflição de dano emocional em duas modalidades do crime, com intenção e por negligência.

"A Sra. Lively ofereceu-se para rejeitar essas reivindicações porque elas não são mais necessárias, e ela continuará a buscar indenização por danos emocionais através de outras reivindicações em seu processo, incluindo assédio sexual e retaliação", disseram os advogados da atriz à Variety. Com a retirada dessas duas acusações, restam outras 13 que ela fez contra Baldoni.

O conflito entre os dois teve início no ano passado, meses após a estreia do longa baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Lively, que no filme interpreta uma mulher que sofre violência doméstica, acusa o ator de ter sido abusivo no set de filmagens. Baldoni nega as alegações de assédio e entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra a atriz, a quem acusa de difamação.

O julgamento do caso está marcado para o ano que vem. A briga será tema de um documentário, que, segundo a revista Variety, será lançado na plataforma de streaming Max

