Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama e passará por cirurgia

© Instagram_jessiej

A cantora britânica Jessie J revelou nesta terça-feira (3) que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Antes do lançamento de ‘No Secrets’, fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial”, escreveu a artista. “Câncer é sempre algo assustador, mas estou me concentrando na palavra ‘inicial’”, completou, ao contar que passou por diversos exames nas últimas semanas.

Jessie também informou que precisará se afastar temporariamente dos palcos. “Vou dar uma sumida por um tempo depois do Summertime Ball para passar por uma cirurgia”, afirmou.

A cantora ainda não divulgou mais detalhes sobre o tratamento, mas agradeceu o apoio dos fãs e reforçou sua esperança em uma recuperação plena.

