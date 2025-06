Síndrome do impostor: nem os famosos escapam

© <p>Getty Images</p>

Muitas vezes, nós trabalhamos bastante para realizar sonhos e projetos e colhemos os frutos desse esforço. Mas, em alguns momentos, você pensa que as coisas saíram melhor do que o esperado, fica chocado com tantas conquistas e dá graças à sua 'sorte', porque no fundo você duvidava da sua capacidade. Essa situação lhe soou familiar?

A síndrome do impostor é mais comum do que se imagina e várias celebridades (incluindo, vencedoras de Oscars) e empresários conhecidos já se questionaram se eram merecedores do sucesso.

Essas personalidades descreveram que sentiram essa estranha e recorrente sensação de serem uma fraude e de que a qualquer momento serão desmascaradas.

Na galeria, saiba mais sobre a síndrome do impostor e como conviver de forma saudável com essa condição. Veja ainda o que dizem os famosos sobre o problema.

