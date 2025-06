Modelo morre afogado após realizar sessão de fotos em praia do CE

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O modelo Nicolas Araújo Camassola, 17, morreu nesta terça-feira (3) afogado em uma praia do Ceará, instantes depois de realizar uma sessão de fotos para sua formatura.

Nicolas realizou ensaio fotográfico na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral leste cearense. Depois de posar para as fotos de sua formatura escolar, o modelo entrou na água para se banhar na companhia de alguns colegas, mas se afogou. As informações são do Corpo de Bombeiros do Ceará.

Os próprios colegas de Nicolas conseguiram tirá-lo de dentro da água e iniciaram os primeiros socorros. Na sequência, o modelo recebeu socorro de agentes dos Bombeiros, mas não resistiu e o óbito foi confirmado.

Camassola era natural da cidade de Russas, distante cerca de 71 km de Fortim. Ele e os demais colegas de escola foram ao local em uma viagem organizada por uma empresa responsável por organizar a formatura de sua turma.

Por meio de nota, a empresa classificou o ocorrido como "uma fatalidade inesperada". "Lamentamos imensamente essa perda irreparável", disse a empresa, que ressaltou seu compromisso em acolher os familiares da vítima e a comunidade escolar "neste momento tão difícil".

Prefeitura de Russas também divulgou nota em pesar pela morte de Camassola. "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar esse momento", diz nota da gestão municipal.

Nicolas conciliava os estudos com a vida de modelo fotográfico e nas passarelas. Ele era agenciado pela Pride Casting, que lamentou a fatalidade."Nicolas era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor".

