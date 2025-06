Giovanna Ewbank diz ter preguiça de transar com Bruno Gagliasso

© <p>AgNews/Eduardo Martins </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira edição da nova temporada do programa de entrevistas Surubaum, no YouTube, Giovanna Ewbank disse que muitas vezes sente preguiça de fazer sexo com o marido, Bruno Gagliasso, com quem está há 15 anos.

"Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital", disse ela na atração, que recebeu a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e a apresentadora Fernanda Lima.

Segundo ela, o cansaço é ainda maior quando a relação acontece pela manhã. "Não gosto de sexo diurno, já acordo resolvendo problemas, tem tanta coisa", comentou.

"Várias vezes o Bruno fala: 'depois que eu puser [os meninos] para dormir, [vai rolar sexo]. Eu falo 'tá bom'. Ele dorme junto", emendou.

No papo, Gagliasso deu sua opinião: "Não concordo com isso [de não transar pela manhã], mas depois de 15 anos [de casados] não tenho preferência, é a hora que dá, está ótimo", afirmou o ator. Ambos são pais de Titi, 11, Bless, 9, e Zyan, 4.

Na atração, Fernanda Lima também abriu o jogo sobre sexo com Rodrigo Hilbert e disse que eles transam pouco. "Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida. Eu disse para ele: 'Precisamos, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não'. Aí ele: 'Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom'", completou a apresentadora.

Leia Também: Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam gravidez