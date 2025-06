Nando Cunha sai de peça para tratar depressão e desabafa

© Reprodução / TVGlobo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nando Cunha, 58, anunciou seu afastamento da peça "O Dia em que Raptaram o Papa" para cuidar da saúde mental. Conhecido por papéis marcantes em novelas como "Salve Jorge" e "Travessia", ele revelou que enfrenta um quadro de depressão e decidiu priorizar o tratamento após meses de sofrimento emocional.

"Decidi me afastar do espetáculo para cuidar da minha saúde mental. A arte tem o poder de salvar o espectador, mas nem sempre quem está no ofício de representar", escreveu Nando em um comunicado publicado nesta quarta-feira (4) em suas redes sociais. "O artista sobe ao palco com uma parte de si, enquanto a outra luta para esconder a dor."

A decisão veio poucos meses após um vídeo em que o ator apareceu chorando viralizar nas redes. Na gravação, publicada em fevereiro, ele falava sobre o fim de um relacionamento que durou pouco mais de um ano. Emocionado, contou que foi surpreendido com a separação e que, desde então, mergulhou em uma tristeza profunda.

"Era um relacionamento no qual eu apostava tudo. A pessoa cansou. Eu fiquei sem trabalho, sem dinheiro, vivendo um momento muito ruim de depressão, e mesmo assim ajudei para que ela realizasse o sonho profissional dela. Quando mais precisei, me vi sozinho", desabafou à época.

No novo comunicado, Nando reforça que depressão não é sinal de fraqueza, nem uma escolha, e agradeceu à equipe da peça pela compreensão: "Depressão é coisa séria. Não é frescura. Não é fraqueza. Por isso, tomei a decisão de buscar ajuda e priorizar meu bem-estar. Agradeço profundamente aos meus colegas de elenco pela generosidade. Desejo a todos muito sucesso. Até breve."

O ator também falou do peso de conciliar o sofrimento pessoal com a vida pública. "Sou um homem preto, de 58 anos. Não sou um padrão de beleza, não sou mais jovem. Nunca sei se estão comigo por quem eu sou ou por ser o Nando Cunha, ator conhecido. Isso machuca."

O afastamento dos palcos, segundo ele, é um passo necessário para reconstruir sua saúde emocional. "Eu fui muito carinhoso, afetuoso nessa relação. Mas agora, eu decidi cuidar de mim", concluiu.