Marisa Orth lembra a curta passagem na apresentação BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A curta passagem de Marisa Orth como apresentadora do Big Brother Brasil não foi uma experiência muito boa. A atriz, que chegou a comandar o reality mais rentável da Globo por uma semana ao lado de Pedro Bial, em 2001, considera sua participação no programa como o "maior fracasso". "Na verdade, eu tentei apresentar, né?", começou. "Foi uma coisa fracassada, o maior fracasso."

Marisa continuou comentando sobre o que aprendeu com a vivência: "Aprendi a nunca mais fazer um reality de confinamento. Aliás, detesto. Tenho uma aflição, e a vontade que eu tinha na época era de ir lá à noite e soltá-los, libertá-los do programa", afirmou, durante participação no programa Sem Censura, desta quarta-feira (6).

A atriz ainda relembrou um erro que cometeu na formação do primeiro paredão da atração. Ao pedir a indicação do líder Serginho, Marisa chamou o nome de Caetano. O brother acabou indo para a berlinda, e como os votos eram gravados ao longo do dia, o público ficou com a sensação de que ela estava adiantando o que iria acontecer. "Não. Não era um jogo de cartas marcadas", garantiu.

Em seguida, ela explicou a confusão: "O Sérgio tinha um cabelinho comprido. Achei que Caetano era nome de maluco, de cabelo grande. Troquei os nomes, e foi isso que aconteceu. Tinham 65 milhões de pessoas assistindo, Boninho aprendendo, Bial aprendendo. Todo mundo aprendendo, mas a minha carreira de apresentadora acabou ali. Morreu."